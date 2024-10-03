İstanbul'da kayıp olarak aranan kişi, 8 saatlik çalışmayla bulundu

Alınan bilgiye göre, Avcılar'da ailesiyle tartışma yaşayan Dursun Uçan, 31 AGY 930 plakalı otomobille evden ayrıldı. Sazlıdere Barajı kenarından öğle saatlerinde babasına cep telefonuyla konum atan Uçan'dan bir daha haber alınamadı.

Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine Uçan'ı arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya ilerleyen saatlerde AFAD ve İHH arama-kurtarma ekipleri de katıldı. Ekipler, baraj etrafında detaylı arama gerçekleştirdi.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulunan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uçan, ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Uçan'ın bulunduğu sırada o bölgede olan Kadir Çiftçi, ''Yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta sallanarak yürüyordu, kendinde değildi. Dursun abi olduğunu görünce peşinden koştuk. Üstü başı yırtıktı. Üzerinde kan verdi. Buraya getirdik.'' diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.