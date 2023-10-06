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İstanbul'da kendisini polis ve savcı gibi tanıtan dolandırıcı tutuklandı

06.10.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kendisini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da yaşayan İ.T'nin, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle evine gelen kişiye 3 milyon 450 bin lira vereceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılığı yaptığı belirlenen Ahmet G'yi, aldığı paralarla suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede, şüphelinin aynı yöntemle 28 Eylül'de müştekiden 40 bin dolar daha aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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