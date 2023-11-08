İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 firari hükümlü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında kent genelinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası bulunan E.Ü, 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K ile 13 yıl hapis cezası bulunan M.D'nin de aralarında olduğu 67 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, gerekli işlemlerinin yapılması için yakalandıkları bölgelerin polis merkezlerine teslim edildi.

