İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 54 hükümlü yakalandı

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 54 firari hükümlü gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2 suç kaydı bulunan ‘silahlı yağma’ suçundan ise 26 yıl hapis cezası alan Numan Ç.(46), 25 suç kaydı bulunan ‘kasten öldürme’ suçundan 24 yıl 2 ay ceza alan Arife A. (33), 60 suç kaydı ve 11 farklı aranma kaydı olan ‘dolandırıcılık’ suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası alan Gürol T.’de bulunuyor. Emniyetteki işlemlerin ardından firari hükümlüler, cezaevine gönderildi.

