YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 54 hükümlü yakalandı

İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 54 hükümlü yakalandı

03.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 firari hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 54 firari hükümlü gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2 suç kaydı bulunan ‘silahlı yağma’ suçundan ise 26 yıl hapis cezası alan Numan Ç.(46), 25 suç kaydı bulunan ‘kasten öldürme’ suçundan 24 yıl 2 ay ceza alan Arife A. (33), 60 suç kaydı ve 11 farklı aranma kaydı olan ‘dolandırıcılık’ suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası alan Gürol T.’de bulunuyor. Emniyetteki işlemlerin ardından firari hükümlüler, cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altındaKuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altında
Yozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandıYozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandı
Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyorMahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Taha eczanesi
Basaksehir
Şebnem eczanesi
Kagithane
Güneş gören eczanesi
Sile
Farabi eczanesi
Beylikduzu
Özkul eczanesi
Fatih
Gülşifa eczanesi
Gaziosmanpasa
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.