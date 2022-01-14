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İstanbul'da kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibi gözaltına alındı

14.01.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı Selma Şaham: - "Ev sahibi bizden 4 bin lira yeni kira bedeli istedi. Biz de 'En fazla 1700 lira verebiliriz.' dedik. Kabul etmediğimiz için bir sonraki gün baltayla eve saldırdı. Evin içerisine gireceğini düşünmüyorduk"

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibi ile oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin, kiraya verdiği dairenin kapısını baltayla kırdığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri, daire kapısını baltayla kırdığı belirlenen N.A. ile oğlu İ.A'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan baltanın da ele geçirildiği öğrenildi.

- "Evin içine gireceğini düşünmüyorduk"

Suriyeli kiracı Selma Şaham, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını, 2 yıldır da bu dairede kaldıklarını söyledi.

Kiralarının normalde 1200 lira olduğunu ve ev sahibinin bir gün önce eve gelip kendileriyle kontrat yapacağını söylediğini aktaran Şaham, "Ancak bizi çok rahatsız ettiği için artık bu evde oturmanın mümkün olmadığını söyledik. Ev sahibi bizden 4 bin lira yeni kira bedeli istedi. Biz de 'En fazla 1700 lira verebiliriz.' dedik. Kabul etmediğimiz için bir sonraki gün baltayla eve saldırdı. Evin içerisine gireceğini düşünmüyorduk. Allah'tan korkusu olan insan böyle yapamaz." dedi.

Evde ablası, kardeşleri, annesi, eniştesi ve yeğenleriyle 7 kişi yaşadıklarını söyleyen Şaham, yeni bir ev aradıklarını dile getirdi.

Şaham, "Elimizden bir şey gelmiyor. Bulduğumuz evler var ancak özellikle Suriyelilere kiraya vermiyorlar. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da ebelik bölümünde okuyorum. Kardeşlerim de okuyor. Evde sadece eniştem çalışıyor. Küçük yeğenlerim var." diye konuştu.

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