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İstanbul'da kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

27.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Ulupınar, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ali Ulupınar ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Ulupınar, öldürme kastının bulunmadığını öne sürerek, kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise ölen Gülen Pamukçu'nun olay öncesi sanıkla ilgili koruma kararı aldırdığına işaret etti.

Sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğinin deliller doğrultusunda sabit olduğunu belirten Boz, Ulupınar'ın bu suçtan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ulupınar'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019'da Gülen Pamukçu'nun bıçaklanma sonucu yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Sanık Ali Ulupınar'ın "maktulü öldürdüğünü" söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğu, suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise Ulupınar'a ait olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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