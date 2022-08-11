İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi Park Sokak'ta seyir halindeki 34 EUL 524 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Ö, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 06 AU 9912 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Aracın içinde sıkışan Kemal Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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