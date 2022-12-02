YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

İstanbul’da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

02.12.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyrantepe’de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti.

İstanbul’da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu

Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.’yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi. Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu.

Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berber’in üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden olduMaltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu
Baba, 15 yaşındaki kızının bulunmasını istiyorBaba, 15 yaşındaki kızının bulunmasını istiyor
Üniversite öğrencileri Pençe-Kilit şehitlerini unutmadıÜniversite öğrencileri Pençe-Kilit şehitlerini unutmadı
Anahtar Kelimeler:
seyrantepe

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.