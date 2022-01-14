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İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon

14.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışından getirilen lüks araçların motor ve şasi numarasını değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Yurt dışından gelen lüks araçları, motor ve şasi numarasını ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan otomobillerin tescil bilgileriyle değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bulgaristan üzerinden ülkeye giren bazı araçların kalma sürelerinin geçtiğini, araçları getiren şahısların ise Türkiye'den ayrıldığını belirledi.

Ekipler, bir kısmı antika değerindeki bu lüks araçların "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarının "ağır hasarlı" ve "pert" kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Maslak'taki oto sanayi sitesinde bir tamir atölyesine operasyon düzenleyen ekipler, Cengiz C., Serhat C. ve Mümtaz A'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan 5 araca el konulurken, motor ve şasi numaralarını değiştirmek için kullanılan numaratörler de bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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