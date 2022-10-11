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İstanbul'da "Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği" düzenlendi

11.10.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte, meme kanserini yenenler ve tedavisi devam eden hastalar, uzman hekimlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Liv Hospital'da "Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

Vadi İstanbul'daki hastanede düzenlenen etkinlikte, meme kanserini yenenler ve tedavisi devam eden hastalar, uzman hekimlerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Duygu Derin, meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Meme kanseri erken evrede yakalandığında hastanın tedavi şansının daha yüksek olduğuna işaret eden Derin, "En sık 50 yaşında gözüküyor ancak genç nüfusu olan ülkelerde daha erken yaşlarda görülmeye başladı. Senede bir kere mamografi taramanızı geciktirmeyin. Kişinin kendi kendini muayenesi önemli." dedi.

Doç. Dr. Mustafa Tükenmez de meme kanserinin en sık gelişmiş toplumlarda görüldüğünü ancak gelişmekte olan ülkelerde ölüm oranlarının daha fazla olduğunu aktardı.

Tükenmez, "Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonunun verilerine göre, 100 meme kanseri hastasının 16'sı 40 yaşın altında. Yılda bir kere muayene yapılmalı. 3 çeşit muayene var, kendi kendine muayene, klinik muayene ve mamografi. Kendi kendine muayenede, adetten sonraki periyotta muayene yapılmalı." diye konuştu.

- "Yaşam tarzımızı değiştireceğiz, pozitif bakacağız hayata"

Prof. Dr. Çiğdem Usul Afşar ise üzerinde en çok araştırma yapılan kanser türünün meme kanseri olduğuna değinerek, "Çok yakınındakilerin desteğini alanların hastalığının tedavisi çok daha iyi gidiyor. Özellikle erken evrede olup ameliyat da olabildiyse hasta, uzun bir yaşam bizi bekliyor. Meme hastalarımızın düzenli bir sportif yaşantısının olmasını istiyoruz. Önümüzdeki yaşamın kaliteli olması çok önemli. Yaşam tarzımızı değiştireceğiz, pozitif bakacağız hayata." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Meltem Topalgökçeli Selam da meme kanserindeki genetik faktörlere değinerek, "Ailenizde hiç meme kanseri hikayesi yoksa sizdeki risk yüzde 6. Ailenizde bir meme kanseri hikayesi varsa bu oran yüzde 11, kalıtsal bir geçiş varsa bu yüzde 50'nin üzerine çıkıyor maalesef." ifadelerini kullandı.

Program, meme kanseri hastalarının toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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