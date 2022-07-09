İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.
Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık... Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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