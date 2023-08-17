YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da metruk binada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da metruk binada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

17.08.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 5 binden fazla obje ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde metruk bir binada tarihi eserlerin depolandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve formda 5 bin 25 bronz sikke ile Bizans ve Osmanlı dönemine ait 25 metal obje ele geçirildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eserlerin kim tarafından depolandığının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralıKontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı
Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyorBodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor
Traktör arıza yaptı, facianın eşiğinden dönüldüTraktör arıza yaptı, facianın eşiğinden dönüldü
Anahtar Kelimeler:
tarihi eser sikke

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:08
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Can buket eczanesi
Atasehir
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Nihal eczanesi
Kadikoy
Bağlarçeşme eczanesi
Esenyurt
Elçin eczanesi
Cekmekoy
Sipahi eczanesi
Umraniye
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.