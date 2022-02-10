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İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 10. gününde sürüyor

10.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de zam protestosu yapan kuryeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile sanatçı Haluk Levent ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motorlu kuryelerin düşük zam protestosu 10. gününde devam ediyor.

Kentin çeşitli noktalarından gelerek Şişli'deki Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan kuryelere Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Şirketin genel merkezi önünde halay çekerek sloganlar atan gruptakiler, geçen yılki 3 bin 200 liralık maaş üzerinden yapılan yüzde 32,7'lik zammın şimdiki asgari ücrete denk geldiğini, kendilerinin ise 5 bin 500 lira net maaş talep ettiklerini belirtti.

Bazı kuryeler de protestoya katıldıkları için çıkarılmadıkları servis nedeniyle imzalatılmak istenen tutanakları yırttı.

Protestoya katılanları ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motorlu kuryeliğin Türkiye'de önemli bir iş kolu olduğunu söyledi.

Motorlu kuryelerin talebinin uçuk olmadığını dile getiren Ağbaba, şirket yetkililerinin çalışanlarla masaya oturup anlaşmasını ve onlara sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da motorlu kuryelere destek verdi.

- Haluk Levent kuryelere baklava dağıttı

Sanatçı Haluk Levent, Şişli'deki şirket binasının önündeki motorlu kuryelere baklava ikram etti.

Levent, burada yaptığı açıklamada, 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya baklava götürdüğünü ve çalışanlara destek olmak için geldiğini belirtti.

İşverenle ilgili problemlerin halledilmesini umduğunu ifade eden Levent, "Yemeksepeti güçlü, büyük bir kuruluş. Çok büyüyen bir kuruluşun da zannediyorum ki işçi talepleriyle beraber ortak noktaya geleceklerine inanıyorum. Her zaman deriz, biz işçinin yanındayız." diye konuştu.

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