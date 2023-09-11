YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı

İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı

11.09.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaz tatilinin ardından okulların açılmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 62'lere ulaştı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde, megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Okul taşıtlarının da İstanbul trafiğine dahil olduğu 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk günü, kentteki trafik yoğunluğu, saat 08.30 civarında yüzde 62'lere kadar çıktı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Bahçeşehir gişelerden Ankara istikametine ve D-100 kara yolunda Esenyurt'tan Küçükçekmece yönüne trafik ağır seyretti. Araçların güçlükle ilerlediği bu noktalarda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 karayolunda Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Hasdal Kavşağı Ankara istikametinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Ayrıca, TEM Otoyolu Esenler Yüzyıl Köprüsü'nden başlayan araç yoğunluğu, Mahmutbey gişelerine kadar devam etti.

Kabataş-Ortaköy istikametinde sahil yolu boyunca her iki yönde, yenileme çalışmalarının yürütüldüğü Galata Köprüsü'nün ise Karaköy tarafında yoğunluk yaşandı.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunun Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Okulların bulunduğu bölgelerdeki ara sokaklar ve caddelerde de servis araçlarının yanı sıra ailelerin çocuklarını kendi araçlarıyla getirmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay aktarma istasyonlarında da sabahın erken saatlerinde yolcu yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda alınan tedbirler kapsamında kentte trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde görevlendirilen polis ekipleri, trafik akışını kontrol ederek, sürücüleri yönlendirdi.

Trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ana arterlerde çekici araçları hazır bulunduruldu.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 62 olan trafik yoğunluğu, saat 09.52 itibarıyla yüzde 49'lara kadar geriledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da bir haftada 162 ruhsatsız silah ele geçirildiAdana’da bir haftada 162 ruhsatsız silah ele geçirildi
13 günlükken sol bacağı kesilen Özge, protez bacağıyla okula gelip ders başı yaptı13 günlükken sol bacağı kesilen Özge, protez bacağıyla okula gelip ders başı yaptı
Yüzerek İstanköy’e geçmeye çalıştılarYüzerek İstanköy’e geçmeye çalıştılar
Anahtar Kelimeler:
trafik

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Erenköy pinar eczanesi
Kadikoy
Uysal eczanesi
Sariyer
Nihal eczanesi
Kadikoy
Emel eczanesi
Sultangazi
Gaye eczanesi
Maltepe
Beyza onarer eczanesi
Arnavutkoy
Malik eczanesi
Fatih
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.