İstanbul'da öldürülen kadının cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi

GİRESUN (AA) - İstanbul Çekmeköy'de eski kocası tarafından silahla vurulan ve 12 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Burcu Tokaç'ın cenazesi, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

Cenazesi yakınları tarafından alınarak Eynesil'in Kekiktepe köyüne getirilen Tokaç (32) için Orta Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tokaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile vatandaşlar katıldı.

Tokaç'ın cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

Ersin M. (35), 23 Eylül akşamı, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Burcu Tokaç'ın kız kardeşiyle yaşadığı eve gelmiş, tartıştığı kadını darbettikten sonra silahla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tokaç, müdahaleye karşın önceki gün hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Ersin M, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.



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