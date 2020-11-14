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İstanbul'da otomobil yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.11.2020 04:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da otomobil yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobilin yol kenarındaki beton bloka çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal Yavuz'un idaresindeki 34 BM 269 plakalı otomobil, Ambarlı Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi üzerinde seyir halindeyken yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

Yavuz, otomobil içerisinde sıkışırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yavuz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazadan ötürü hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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