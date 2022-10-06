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İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

06.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İçerenköy Bayındır Hastanesinde, yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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