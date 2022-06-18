İstanbul'da panelvanla motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’un Sultangazi ilçesinde panelvanla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sultançifliği Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda giden Eyüp A'nın kullandığı 34 ZT 7323 plakalı panelvan, Emre A. idaresindeki motosikletle çarpışarak devrildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Emre A. ile panelvandaki Yasin A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Panelvanın sürücüsü Eyüp A'nın ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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