İstanbul'da park halindeyken alev alan servis aracı kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da park halindeyken alev alan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Batışehir Caddesi'nde park halindeki 34 LAT 332 plakalı servis aracının motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.



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