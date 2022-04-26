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İstanbul'da parkta 3 çocuk annesi kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

26.04.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da parkta 3 çocuk annesi kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir parkta, daha önce tehdit ettiği 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmaya başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Dönmez ve avukatı katıldı. Duruşmada maktul Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatı da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Dönmez, maktulle ciddi bir ilişki yaşayabileceğini düşündüğünü, daha önce anlaşmazlık yaşadığı maktulle olay günü parkta buluştuklarını söyledi.

Maktule, telefonuna gelen mesajlarla ilgili soru sorduğunu anlatan Dönmez, "Meryem inkar etti. Tartışıp, boğuşmaya başladık. Üzerimde bulunan bıçağı çıkardım. Alnından, sırtından yaraladığımı hatırlıyorum. Olay yerinden ayrılıp son kez annemi görmek için Gaziantep otobüsüne bindim. Ankara yakınlarında otobüsteki polis kontrolünde yakalandım. İstanbul'a geri getirdiler. Ben Meryem'i öldürmek isteseydim evde vakit geçirdiğimizde yapardım. Öldürme kastıyla hareket etmedim." ifadelerini kullandı.

- "Sanık maktulü ve çocukları öldürmekle tehdit ediyordu"

Duruşmada, maktulün ağabeyinin eşi Sevgi Yılmaz, tanık olarak dinlendi.

Maktulle aynı binada karşılıklı dairelerde oturduklarını belirten Yılmaz, "Meryem bu kişinin telefonlarını açmadığı için kendisini 'Seni öldüreceğim, ağabeyini, çocuklarını öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini anlatıp fotoğrafını göstermişti. Meryem, bu kişiyle internette tanıştığını, evlenme teklifini kabul etmediği için sanığın kendisini tehdit etmeye başladığını söylemişti. Bu anlattıklarım 5-6 ay öncesiydi. Meryem engelli olan kardeşi Onur ile yaşıyordu. Olaydan iki gün önce Meryem beni arayıp 'Çocukları dışarı gönderme, Erdal yine gelmiş, beni çocuklarla tehdit ediyor, yeğenlerini öldüreceğim diyor.' dedi." şeklinde konuştu.

Maktul Yılmaz'ın ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 24 Aralık 2021'de bir parkta maktul Meryem Yılmaz'ın 16 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Maktul Yılmaz'ın sanık Erdal Dönmez ile yaklaşık bir yıl önce tanıştıkları, aralarında gönül ilişkisi olduğu, olay gününden önce sanığın sürekli olarak maktulü öldüreceğine dair telefonuna mesajlar gönderdiği ve olay günü de parka görüşmek için çağırdığı anlatılan iddianamede, sanık ile maktulün tartıştığı ve sanığın önceden tasarladığı şekilde üzerinde bulunan bıçakla 16 kez maktulü bıçakladığı aktarılıyor.

İddianamede, sanık Erdal Dönmez'in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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