İstanbul'da ruhsatsız silah ticareti yapan 2 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da ruhsatsız silah ticareti yapıldığını, bu silahların Esenler Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Esenler'de bu adrese düzenlenen operasyonda R.S. gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ve 2 bin lira ele geçirildi.

Operasyonu tamamlayan ekipler, elindeki çuvalla operasyon yapılan binaya giden ve polisi görünce tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen M.E.H'yi yakalayan ekipler, çuvalda uzun namlulu silah ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

