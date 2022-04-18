YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor

18.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci ara tatilin sona ermesi ve sağanakla birlikte Avrupa ve Anadolu yakalarındaki trafik akışında aksamalar meydana geliyor - Okul çevrelerinde kısa süreli servis ve araç yoğunlukları görülüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, eğitim-öğretimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve sağanakla beraber haftanın ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu sürüyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

TEM kara yolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu Kağıthane girişinde normale dönerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sorun yaşanmıyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ile Esenyurt'ta trafik ana arterler ve yan yollarda normal seyrediyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde trafik her iki yönde ilerlerken, Güzelyurt yan yoldaki akışta yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle, TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü girişlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

- Okul çevrelerinde araç yoğunluğu

Kentteki okul çevrelerinde de kısa süreli servis ve araç yoğunlukları görülüyor. Toplu taşıma ile Marmaray, metro ve metrobüs duraklarının ise kalabalık olduğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kentte saat 10.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Eşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldıEşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldı
İzmir'de trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildiİzmir'de trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:14
Öğle
13:09
İkindi
16:53
Akşam
19:53
Yatsı
21:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

Sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.