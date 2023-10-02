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İstanbul'da sağanak, trafik yoğunluğu ve taşkınlara neden oluyor

02.10.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken Sarıyer Emirgan'da yoldan taşan yağmur suları denize döküldü.

Megakentte 28 Eylül'den bu yana aralıklarla devam eden, yer yer kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentin bazı kesimlerinde öğle saatlerinde yeniden başlayan sağanak, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye'de zaman zaman etkili oluyor.

Anadolu Yakası'ndan Edirne istikametine doğru, Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda sağanak nedeniyle trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda ani sağanak geçişleri yaşanıyor. Sağanak sebebiyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken bazı noktalarda da ağaçlar devrildi.

Sarıyer Emirgan'da sahil yolu adeta göle döndü. Yoldan taşan yağmur suları buradan denize dökülürken araçlar ilerlemekte zorlandı. Bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyu tahliye çalışması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 13.00 itibarıyla yüzde 42 olarak ölçüldü.

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