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İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

07.03.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte içki üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlarla kargo aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.

Çalışmaların sonucunda Bakırköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 150 litre alkollü sıvı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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operasyon sahte alkol

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