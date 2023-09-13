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İstanbul'da sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı

13.09.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere banknotlar halinde hazırlanan 2 milyon 300 bin dolarlık ve 108 bin avroluk sahte para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte para basarak piyasaya sürdüğünün tespiti üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreste 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin dolarlık ile 108 bin avroluk sahte para ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.

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