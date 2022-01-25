İstanbul'da şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır."



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