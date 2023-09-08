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İstanbul'da sel sonrası temizlik çalışmalarında sona gelindi

08.09.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşanan su baskınlarında zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları birçok yerde tamamlandı.

Belediye ekipleri, zarar gören yollarda bakım çalışmalarına başlarken, en çok hasarın meydana geldiği İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde ise su tahliyesi yapılan iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Selin vurduğu 13. ve 14'üncü bloklardaki esnaf, özelikle maddi değeri yüksek halıları dükkan önüne çıkararak temizlemeye çalışırken kullanılamaz hale gelen mobilya parçaları ise kepçelerle hafriyat kamyonlarına yüklenerek taşındı.

Selde, iş yerinin bodrumu ile birlikte iki katı sular altında kalan Abdullah Bayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasarlarının büyük olduğunu söyledi.

Her şeyin 15 - 20 dakikada bastıran suyla meydana geldiğini dile getiren Bayer, su baskının çevredeki inşaatlardan gelen pisliklerin mazgalları kapatması sonucu yaşandığını savundu.

Küçükçekmece'deki sel baskınında Gineli İraman Kebe'nin hayatını kaybettiği bölgedeki Şehit Ertan Yılmaztürk Caddesi'nde meydana gelen çöküntü, ilçe belediye ekiplerince dolduruldu.

Başakşehir'deki Sular Vadisi'nde de su basan kafe ve nikah salonunda sular tahliye edildi ve zarar gören eşyalar dışarı çıkarıldı. Burada da hasar tespit çalışmaları sürdü.

Arnavutköy'de selden etkilenen bölgeler genel olarak temizlenirken, dere yatağına yakın noktalarda selin getirdiği çamurların henüz kurumadığı görüldü.

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