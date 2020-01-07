İstanbul’da şiddetli fırtınanın bilançosu belli oldu

İstanbul’da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarına yağış düştü. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.

İstanbul’da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, “Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı. İBB, 153 Beyaz Masa’ya il genelinden gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri tarafından müdahale etti. Çalışmalar AKOM’dan koordine edildi. Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına nedeniyle İBB itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.