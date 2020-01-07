YURTHABER
  4. İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2020 05:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ve yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan çınarlardan biri şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gövde kısmından kırıldı. Kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine devrilerek askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi iki yönlü araç trafiğine kapattı.

Ardından belediye ekipleri, ağacı gövde kısmından motorlu testere ile keserek askıda kalan çınarı indirdi. Büyük bir gürültü ile yola düşen çınar, ekipler tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı.

Cadde üzerinde belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, Zeytinburnu İlçesin'de de yola devrilen bir ağaç, yine belediye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.

İstanbul genelinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
İtfaiyeden hayat kurtaran müdahaleİtfaiyeden hayat kurtaran müdahale
Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret ettiEkrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağaç devrildi Beşiktaş fırtına İstanbul

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir’de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı

Eskişehir’de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.