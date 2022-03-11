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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 silah ele geçirildi

11.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 silah ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonda, aralarında suikast silahlarının da bulunduğu 24 silah ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışmalar neticesinde, bir şüphelinin il dışından silah getirerek İstanbul'da satmaya çalıştığını belirledi.

Ekiplerin, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde belirledikleri adrese düzenlenen operasyonda, farklı markalarda 18 ruhsatsız tabanca, 1 MP-5 otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, kalaşnikof mermileri ve tabanca aparatları ile farklı silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekipler, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin dolara el koydu.

Gözaltına alınan İ.Ö'nün emniyetteki işlemeleri sürüyor.

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