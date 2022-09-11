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İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni

11.09.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşının doldur boşalt yaptığı silahıyla vurulması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece Gasilhanesi'ndeki törene şehidin ailesi, yakınları ile bazı meslektaşları katıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat eden polis memuru için Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Aksaray Metro durağı önünde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında, arkadaşının doldur boşalt yaptığı silahının kaza sonucu patlaması nedeniyle 6 Eylül'de yaralanan polis memuru Kenan Baş, kaldırıldığı hastanede tedavi altındayken bugün vefat etti.

Baş için Küçükçekmece Gasilhanesi bahçesinde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları ve bazı meslektaşları katıldı.

Şehit polis memuru Baş'ın cenazesi tören mangası ile bahçeye getirildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınan polis memurunun cenazesi, araca götürüldü

Cenaze, defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Polis memuru Fatih

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