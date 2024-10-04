YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti

İstanbul'da silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti

AA AA
04.10.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'deki bir işyerinde silahla başından vurulmuş bulunan genç yaşamını yitirdi.

Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki bir emlakçıda silahla yaralama olayı yaşandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, silahla şakağından vurulan Mirza Levent'in (18) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında Mirza Levent'in yanındaki arkadaşı M.B'nin (18) polislere, Levent ile Başıbüyük Ormanı'nda buldukları silahla emlakçıda oynadıklarını, bu sırada silahın ateş aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Motosiklet hırsızlığından suç kaydı olduğu tespit edilen Levent'in cesedi, incelemelerin ardından morga gönderildi.

M.B, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Maltepe

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:08
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.