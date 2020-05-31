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  4. İstanbul’da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi

İstanbul’da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Uzmanlar korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediğini açıklasa da ekipler tedbirlerini arttırdı.

Uzmanlar korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediğini açıklasa da ekipler tedbirlerini arttırdı. Pendik’te çok sayıda ekip ilaçlama çalışması yaparken havadan görüntülendi.
Pendik Belediyesi tarafından kurulan ekip, sıcakların artmasıyla beraber sivrisinekle mücadele çalışmalarına hız kazandırdı. Mayıs ayı başında sivrisineklerin kaynağında üremelerini önlemeye yönelik mücadele başlatan ekipler, Haziran ayıyla birlikte gece ilaçlamasına başladı. Muhtemel üreme noktalarından kaçan sivrisineklerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 30 kişi ve 7 araç görev alıyor. Havanın kararmasıyla ortaya çıkan sivrisineklerle etkin mücadele etmek amacıyla gece boyu araç üstü makinelerle ilaçlama yapılıyor. Program dahilinde yürütülen çalışmada her mahalle, haftada en az bir kez sokak sokak ilaçlanıyor.
Yetkililer, sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyleyerek, sivrisineklerin çoğalmak için durgun sulara yumurta bıraktığına dikkat çekiyor. Bu nedenle sivrisineklerin üremelerinin önüne geçebilmek amacıyla yetkililer, vatandaşları bahçelerinde veya çevrelerinde durgun suları bekletmemeleri yönünde uyardı.

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