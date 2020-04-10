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İstanbul’da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.04.2020 23:05 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul’da yasağın uygulanmasının öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülerek bir kez daha tarihi değerini gördü.Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul’da yasağın uygulanmasının öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülerek bir kez daha tarihi değerini gördü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın gelmesinin ardından İstabul’da vatandaşlar marketlere akın ederek gıda alışverişinde bulundu. İBB Trafik verilerine göre yasağın uygulanmasının öncesinde trafik yoğunluk oranı ise yüzde 1 olarak ölçüldü. Bu değer ile İstanbul trafiği son günlerde bir kez daha tarihi değerini görmüş oldu.

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