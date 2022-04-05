YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı

İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı

05.04.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildiArdahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
Anahtar Kelimeler:
İSKİ

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla..

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla..

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.