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İstanbul'da "Tacikistan-Türkiye Turizm Forumu" yapıldı

03.03.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Tacikistan-Türkiye Turizm Forumu" yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tacikistan ile Türkiye arasında turizm iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Türk-Tacik Turizm Forumu" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi iş birliğinde bir otelde düzenlenen foruma, 100'e yakın Tacik ve Türk şirketleri, bakanlık ve turizm temsilcileri katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe yaşanan daralmayı azaltmak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Salgına rağmen dünyada bir ilke imza attıklarını ve "Güvenli Turizm Sertifikası" sistemini geliştirdiklerini belirten Alpaslan, "Kovid-19 sigortasını uygulamaya koyduk. Sayın Bakanımızın bizzat ilgilendiği bu uygulamalara ilişkin deneyimlerimizi de dost ülkelerle paylaştık. Ülkemize gelen her bir misafirimiz bu çerçevede sağlıklı şekilde tatillerini geçirmektedirler." ifadesini kullandı.

Alpaslan, Türkiye ile Tacikistan arasında turizm noktasında ciddi adımların atılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Atacağımız adımlar arasında tarihi bağlarımızı, kültürel zenginliklerimizi, doğal kaynaklarımızı iki ülke halkına çok daha detaylı tanıtmak, turizmin farklı alanlarındaki fırsatları değerlendirmek yer almaktadır. İmza aşamasına hazır hale gelen Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması tüm bu çalışmalara zemin oluşturacaktır."

- "Tacikistan da Türkiye gibi önemli bir turizm potansiyeline sahip"

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Tacikistan’ın coğrafi konumu dolayısıyla stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Tacikistan'ın Orta Asya’nın kalbinde yer alan bir ülke olduğunu vurgulayan Gulov, "Tacikistan, Orta Asya ülkeleri arasında bağlantıları sağlamak için önemli fırsatlara sahip bir ülke. Tacikistan da Türkiye gibi önemli bir turizm potansiyeline sahip. Bu potansiyel ve fırsatları iyi değerlendirmek lazım." ifadesini kullandı.

Gulov, Tacikistan'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel birikimi ile dünyanın her tarafından gelecek turistler için önemli bir merkez haline getirilmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Foruma çevrim içi katılan Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl ise, Türkiye ile Tacikistan arasındaki turizm iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmalar planlandığını anlattı.

Karagöl, turizmin gelişmesi için iki ülke arasında gerçekleşen uçuşların yeterli olmadığını belirterek, iki ülke hava yollarının uçuşları artırma konusuna olumlu baktığını dile getirdi.

Tacikistan'ın turizm potansiyeli hakkında bilgiler paylaşan Karagöl, Türk vatandaşlarını olağanüstü doğasını yakından tanımaları için Tacikistan'a davet etti.

Forumda, DEİK Tacikistan Türkiye İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Diyaeddin Şahin, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fısunoğlu da birer konuşma yaptı.

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