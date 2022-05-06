İstanbul'da takip ettiği kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de takip ettiği kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Siyavuşpaşa Mahallesi Siyavuşpaşa Caddesi'nde Tülay K'nin, kendisini takip eden bir kişi tarafından boynundan bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyerek, mağdura karşı ''cinsel saldırı'' ve ''yaralama'' fiillerini gerçekleştiren kişinin Abdullah T. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Bağcılar'da gözaltına aldı.
Yapılan parmak izi incelemesinde, şüphelinin dün başka bir adreste gerçekleştirilen ''mala zarar verme'' olayının da faili olduğu belirlendi.
''Hırsızlık'' suçundan emniyette çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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