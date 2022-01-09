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  4. İstanbul'da "Tarihi okulda utanç görüntüleri" başlıklı habere ilişkin soruşturma

İstanbul'da "Tarihi okulda utanç görüntüleri" başlıklı habere ilişkin soruşturma

09.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB: - "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Tarihi okulda utanç görüntüleri" başlıklı haberde geçen İstanbul'daki erkek öğrenci pansiyonundaki olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyaya yansıyan bir lisedeki olayla ilgili ivedilikle bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma sürecinin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara, kimden ve nereden gelirse gelsin, müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki olaya ilişkin işlemlerin 20 Aralık 2021'de okul yönetimince başlatıldığını, 27 Aralık'ta ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulandığını açıklamıştı.

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