İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan komiser yardımcısı hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla başından vurulan komiser yardımcısı Sinan Aytığ hayatını kaybetti.

Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Sinan Aytığ (31), gece saatlerinde arkadaşı Aynur A. (35) ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aytığ'ı tabancayla başından vuran Aynur A, olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Aytığ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede, Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğu, araç içinde ve dışında iki boş kovan bulunduğu tespit edildi.

Sinan Aytığ'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Aytığ'ı vurduktan sonra kaçan Aynur A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Komiser yardımcısı Aytığ'ın evli ve iki çocuk babası olduğu, yakın zamanda Van'a tayini çıktığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'ne götürülen Aytığ'ın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e gönderildi.

