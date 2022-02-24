YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

24.02.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte örgüt adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 9 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 5'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör ve 36 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyorMuş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor
Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiAdana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Şubat Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderdi

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderdi

Bu yöntemi daha önce denemediniz! Sonuçları inanılmaz

Bu yöntemi daha önce denemediniz! Sonuçları inanılmaz

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.