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İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

29.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan ve terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alandan çıkarken görülen bir kişiyi, şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramada, üzerinde 1,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Ö.S'nin (26), terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve "Kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında adli işlem yapılan Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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