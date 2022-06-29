İstanbul'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan ve terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alandan çıkarken görülen bir kişiyi, şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramada, üzerinde 1,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Ö.S'nin (26), terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan ve "Kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında adli işlem yapılan Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz