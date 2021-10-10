İstanbul'da tırla çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haramidere bağlantı yolunda Avcılar istikametinde seyir halinde olan 34 ACE 696 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yapan otomobili sıkıştırdığı iddia edilen 07 ANR 632 plakalı otomobilin sürücüsü ile tır şoförü gözaltına alındı.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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