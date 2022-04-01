İstanbul'da toplu kütüphane açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente kazandırılan 3 yeni kütüphanenin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kasımpaşa Yahya Kemal Mahallesi'ndeki törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat katıldı.

Kasımpaşa'daki "Peyami Safa", Esenyurt'taki "Gülten Akın" ve Büyük İstanbul Otogarı'ndaki "Evliya Çelebi" kütüphaneleri törenle hizmete girdi.

İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kütüphane Haftası'nda üç kütüphaneyi birden hizmete açmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kütüphanelerin; toplumun bilgiye ulaşması, çocukların gelişimi ve toplumsal belleğin korunması noktasında çok özel bir ev sahipliği yaptığını kaydeden İmamoğlu, "Benim de yaşamımda kütüphanelerin ayrı bir motivasyonu, ayrı bir değeri var. Her zaman oralarda çok farklı beslendiğimi hatırlıyorum." dedi.

İmamoğlu, bugün de Esenler, Esenyurt ve Kasımpaşa'da üç yeni kütüphaneyi kente kazandırdıklarını ifade ederek "Bayrampaşa Otogarı'nın içerisinde muazzam bir kütüphane ortaya çıktı. İlk gittiğimde 'Burada kütüphane olmalı.' demiştim. Herhalde o sesimi de duysa gerek arkadaşlarım, kültür-sanat etkinliklerinin olduğu noktaları, merkezleri de var ama aynı zamanda bir kütüphane ile oranın süslenmesi kıymetli." diye konuştu.

