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  4. İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünü araç kamerası kaydetti

İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünü araç kamerası kaydetti

AA AA
15.04.2024 08:02
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Küçükçekmece’de, tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü araç kamerasınca kaydedildi.

Sefaköy mevkisi D-100 kara yolunda kendisi gibi kasksız olan arkasındaki yolcuyla ilerleyen 34 HIN 729 plakalı motosikletin sürücüsü, ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Motosikletin arkasındaki yolcu ise, solladıkları bir otomobil sürücüsüne çığlık attı.

Otomobil sürücüsünün uyarılarına aldırış etmeyen motosikletli, aracı otomobilin önüne doğru kırdı.

Yaşanan o anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyip trafiği tehlikeye düşüren motosikletlinin davranışları ile otomobil sürücüsüyle arasında geçen diyalog yer alıyor.

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Küçükçekmece

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