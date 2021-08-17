İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre O.Ö.Ş'nin kullandığı 34 AEK 701 plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde önce yol kenarındaki ağaca ardından savrularak bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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