İstanbul'da trafik kazasında ölen öğrencinin adı kütüphanede yaşatılıyor

GÜNAY NUH - İstanbul'da 6 yıl önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feride Büşra Taşlı'nın adı, memleketi Ardahan'da kurulan kütüphanede yaşatılıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 Ocak 2016'da bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Feride Büşra Taşlı'nın anısına, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, TKD Kampüs İstanbul ile SEV Amerikan Kolejinin (SAC) desteğiyle baba ocağı Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Kurtkale Ortaokulu'nda bir kütüphane kuruldu.

Taşlı'nın ismini taşıyan kütüphanenin açılışına genç kızın annesi Halide Taşlı ve ablası Buket Taşlı Bektaş'ın yanı sıra Kurtkale Köyü Ortaokulu Müdür Vekili Olgun Ağdemir, SEV Amerikan Koleji Kütüphane Sorumlusu Neslihan Aksu ile Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi Salih Aydın katıldı.

- "Türkiye'de örnek gösterilebilecek kütüphane"

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kütüphaneyi ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini söyledi.

Kütüphanenin Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesine önemli katkı ve destek sunacağını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Çok kullanışlı bir kütüphane olmuş, ferah bir ortama sahip, çocuklar ve öğretmenlerin çok aktif kullandığını gördüm, çok farklı materyallerle donatılmış. Zengin bir kitap arşivi var. Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir kütüphane, örnek olarak kütüphanenin videosunu bakanlık ile paylaştık."

Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal da Milli Eğitim Bakanlığının "Her Okula Bir Kütüphane Projesi"nin olumlu proje olduğunu belirterek, "Projenin kütüphaneci ayağı olmayışı büyük eksiklik. Bu tür hayırsever kişilerin yapmış olduğu yardımlar bakanlığa bağlı il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla organize edilmeli." dedi.

- Kitapseverleri iş birliğine davet etti

Taşlı'nın kuzeni Neslihan Aksu ise okul kütüphanelerinin sayılarının artmasına destek olacak tüm kitapseverlerin kendileriyle iş birliğinde olmalarını istediklerini dile getirdi.

Taşlı'nın anısını yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Hem kuzenimin anısını yaşatmanın hem de gelecek nesillere bilgi hazinesi olan kütüphane armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl bir okulda kütüphane projesi yapıyoruz ve hedefimiz elimizden geldiği kadarıyla Türkiye'de kütüphanesi olmayan okullara bir kütüphane kazandırmak. Yaşam boyu eğitimin temellerinin atıldığı bu kütüphanelerin sürdürülebilir olabilmesi için okul kütüphanelerinde kütüphanecilerin görev alması önemli."

