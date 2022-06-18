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İstanbul’da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı

18.06.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüsün çalışma ruhsatı iptal edilirken, suç kaydı bulunan sürücünün ticari araç kullanması UKOME tarafından yasaklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar’da uygulama yapan ekiplerden kaçmaya çalışırken polis memurunu darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 12 Haziran’da Sancaktepe Mahallesi’nde uygulama yapan trafik polisleri, yolda bekleyerek trafiği aksattığı belirtilen yolcu minibüsünün sürücüsünün belgelerini kontrol etmek istedi.

Bunun üzerine sürücü Y.E.G. (28) aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken bir polis memurunu darbetti. Ekipler, mukavemet eden sürücü ile minibüsteki bir yolcuyu gözaltına aldı.

Minibüsün çalışma ruhsatı iptal edilirken, araç trafikten men edildi.

Sürücü Y.E.G'ye, "görevli memurun ikazına uymamak" ve "yolcu indirme bindirme kurallarına uymamak"tan cezai işlem uygulanırken, gözaltına alınan yolcu serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen sürücünün ticari araç kullanması UKOME tarafından yasaklandı.

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