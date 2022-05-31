YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

31.05.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Fethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandıFethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Van'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandıVan'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.