İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.
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