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İstanbul'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

AA AA
20.03.2024 11:13
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Esenler'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nine Hatun Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında bir marketten alışveriş yapmadan çıktığı görülen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Üst aramalarında 2 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilen E.Y. ve O.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, O.Ş'nin, E.Y'den para karşılığında uyuşturucu maddeyi aldığını tespit etti.

Sorgulamalarında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden O.Ş emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, aynı mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 8 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, şişe içerisinde sıvı uyuşturucu, 3 cep telefonu, alüminyum folyo ve bir miktar para ele geçirilirken, M.T. ve M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenler uyuşturucu

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