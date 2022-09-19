İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da sokakta yapılan denetimde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hürriyet Mahallesi'nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli görülen bir motosiklet durduruldu.
Motosiklette yapılan aramada, poşet ve paketlenerek satışa hazır 351 gram marihuana, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 7 bin 55 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü R.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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